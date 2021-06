Nikola Maksimovic non ha rinnovato con il Napoli, mancata l’intesa sull0ingaggio, perciò è sempre alla ricerca di una squadra per il futuro. In Italia piace alla Lazio, dove ritroverebbe Sarri e probabilmente anche Hysaj, ad un passo dal sì. In Spagna, secondo Plaza Deportiva, ci sarebbe il Valencia, gradito dal tecnico e staff societario del club iberico, ingaggio non impossibile, potrebbe fare al caso della società spagnola. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

La Redazione