Per il centrocampo Spalletti ha fatto la sua scelta. La strategia di Giuntoli

Il Napoli, tra i ruoli che dovrà colmare è certamente il centrocampo, ma è chiaro che non sarà semplice con i tempi che corrono. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Spalletti avrebbe fatto la sua scelta per il mediano, si tratta del norvegese Berge e lo vorrebbe per Dimaro. C’è solo un dubbio per l’eventuale suo acquisto, le condizioni fisiche del giocatore scandinavo, ma è adatto per dare equilibrio e qualità al gioco. Il costo del giocatore è di 12 milioni e il club azzurro chiede ovviamente garanzie. Sande Berg ha scavalcato nelle preferenze quindi Toma Basic del Bordeaux, anche perchè non è stata accettata la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La Redazione