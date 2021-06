Ore 21,00 – Euro 2020: Portogallo/Francia, si incontrano per la 4/a volta. Le possibili formazioni

In campo si sono incrociati tre volte. Due a livello di club, ottavi di finale in Champions nel 2018, il Real vince andata e ritorno con Ronaldo autore di tre reti e Mbappé ancora a prendere appunti su come si diventa il migliore. Poi si sono rivisti in Nations League nel 2020, 0-0, match non indimenticabile. Stasera però sarà tutta un’altra storia, il Portogallo si ritrova a inseguire Francia e qualificazione, ma Ronaldo ha già esultato 3 volte a differenza di un Mbappé ancora a secco. Comunque andrà questa sera, in qualunque modo andrà a finire questo Europeo, il destino di Ronaldo e Mbappé sarà legato a doppio filo, come quello di Juve, Psg e Real Madrid. Fonte: CdS