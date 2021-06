Nuno Tavares, l’intermediario: “Solo chiacchiere, niente di concreto; interessa al Marsiglia”

Sembra che il Napoli abbia già fatto la sua offerta ufficiale, ma la cosa pare non essere confermata. Nuno Tavares, comunque, resta un obiettivo azzurro. Ai microfoni di “Si gonfia la rete” ne parla Cesar Boaventura, intermediario di mercato.

“Nuno Tavares giocherà ancora nel Benfica? Non penso che giocherà al Benfica, credo che partirà, ma non credo in direzione Napoli. Ci sono tante squadre su di lui. Non so dire oggi dove andrà, la decisione spetterà al giocatore, ma non credo che la spunterà il Napoli.

Perché non andrà al Napoli? Molto semplice: non penso che andrà perché ricordo la questione Grimaldo, se ne parlò per anni senza proposte concrete, ora sta succedendo la stessa cosa. C’è molta speculazione e molte chiacchiere. ma raramente c’è qualcosa di concreto. Ci sono offerte concrete invece da Francia e Inghilterra.

Lo scambio con Mario Rui? Non posso confermarlo, ma non credo che il Benfica sia interessato a Mario Rui. Credo che il Napoli sia un gran club e ho molta ammirazione per la squadra, penso che le speculazioni arrivino dai mezzi di informazione. Il Napoli è un club molto serio.

Giuntoli? Non ho parlato con lui di Nuno Tavares perché non è un giocatore che il Benfica vuole vendere. Io da intermediario ho portato al Benfica un’offerta da un club francese che si sta ricostruendo per fare una squadra da Champions League, il Marsiglia”.

