Napoli/Verona, gli azzurri hanno in programma un “doppio colpo”

Napoli/Verona, potrebbe aprirsi un’ asse di mercato. Il Napoli, infatti, starebbe pensando ad un doppio colpo, come si dice in gergo. Vorrebbe imbastire una maxi-operazione con l’Hellas, per portare in azzurro, alla corte di Luciano Spalletti due calciatori scaligeri. Lo riporta questa mattina il Corriere di Verona, che spiega come il club azzurro sia sulle tracce di Mattia Zaccagni, centrocampista messosi in mostra nell’ultimo campionato, e del difensore classe 2000 Matteo Lovato. L’affare, secondo il quotidiano, potrebbe concretizzarsi dopo la fine dell’Europeo.