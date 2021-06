M. Mian, ex pres. Pisa: “Buon allenatore. Trattativa potrebbe essere chiusa in un paio di giorni”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Maurizio Mian , ex presidente del Pisa : “ Cicciolina vicepresidente? Non durò molto per una serie di ragioni, in Serie D ci possono essere più presidenti. Il beneficiario fu il famoso cane Gunther . Lì si puntò molto sull’immagine. Il presidente fu un rapper di colore. Sono stato il primo a certi livelli a nominare un presidente di colore. Obama è arrivato due anni dopo. Io sono un farmacologo. Il calcio cosa c’entra? C’entra! La Salernitana ? Lotito è un grand’uomo, merita rispetto. Se si presenteranno condizioni favorevoli di trattativa, vorremmo comprare la squadra. La Salernitana va affidata, noi cerchiamo di inserirci in questa situazione.

Valore della società

Quanto vale la Salernitana? C’è una grossa discussione sulla valutazione con due società del settore che se ne stanno occupando. I nostri legali sono quelli che hanno curato il passaggio dello Spezia agli americani di Platek. Spezia è un bacino simile ma ridotto rispetto a Salerno. Che Lotito chieda 80 milioni è cosa che ho sentito, a me non è stata fatta la richiesta specifica di questo tipo. Bisogna vedere, Per capire il valore della squadra, qual è il parco giocatori quali sono gli accordi televisivi. Ritengo che il valore della Salernitana è superiore di una percentuale a quello dello Spezia. 40 milioni per la Salernitana? Posso essere d’accordo, ma voglio anche andare d’accordo con Lotito. La trattativa potrebbe essere chiusa in pochi giorni, ci potrebbe volere un prolungamento di 2-3 giorni.

Questione Allenatore