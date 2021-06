Kaio Jorge piace al Napoli, ma ancora nessuna offerta. C’è un’altra italiana in agguato

Kaio Jorge, giovanissimo attaccante del Santos, ad appena diciannove anni è già conteso da due italiane, Napoli e Juventus. Il giocatore, dal profilo altamente promettente è tra i preferiti del club azzurro, col quale c’è stato già un contatto interlocutorio per sondare il terreno. In realtà il Napoli non ha ancora fatto un’offerta ufficiale per il brasiliano, che è in scadenza di contratto a dicembre. Fonte Tuttomercatoweb