Insigne: “Ora penso solo all’Europeo. C’è tempo per parlare con la società”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, a pochi giorni dalla gara della Nazionale Italiana con l’Austria. Il numero ventiquattro azzurro ha sottolineato l’importanza di questo momento in nazionale. “E’ il sogno di tutti segnare in questi stadi. Sogno di fare una grande partita, anche se non arriva il gol, l’importante è vincere le partite”.

In particolare poi, a chi gli ha chiesto del suo futuro in azzurro, Insigne ha chiarito che ora la sua priorità sono gli Europei. “Penso solo a giocare l’Europeo, dopo c’è tempo per parlare con la società”. Fonte Tuttomercatoweb