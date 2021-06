Il mercato azzurro è fermo, ad ADL serve stare sotto i 100 milioni di ingaggi

Il Napoli non può permettersi aste o la rincorsa ai calciatori. Quindi deve aspettare. Spalletti lo sa bene che questo è il mercato della pazienza, dove tutti vogliono prima vendere e quindi difficile trovare chi compra. Certo, è evidente che sono due le priorità di questo mercato azzurro: il terzino sinistro e un centrocampista. Sempre se non arrivi una offerta choc per uno dei big in attacco. In questo calcio dove tutti piangono miseria, ma poi spunta il Psg che ingaggia Donnarumma con 12 milioni di euro netti a stagione (auguri!) il Napoli cammina sul filo: obiettivo è come sempre l’autofinanziamento, perché il bilancio che chiude il 30 giugno sarà in rosso. Terzino sinistro e centrocampista e un piano per tagliare il monte ingaggi che adesso è sceso sotto i 100 milioni (più o meno 97 milioni di euro). Serve una sforbiciata di almeno un’altra decina di milioni, questa è la mission, non semplice di De Laurentiis. P. Taormina (Il Mattino)