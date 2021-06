Hamsik, solo 19 gare insieme: “Fabian può giocare in qualsiasi club, ma…”

Quando Fabian Ruiz arriva, dopo poco Hamsik vola verso la Cina. Non sono stati insieme molto, ma hanno avuto modo di condividere spazi e aria d’un centrocampo che gli è appartenuto per 19 partite: «Fabian è un calciatore di enormi qualità che ha scelto Napoli ed ha fatto bene, disputando la Champions da protagonista in un grande club». Dici Fabian e pensi a Real Madrid o Barcellona o Atletico Madrid (ma anche Psg), paradisi che Hamsik tiene ancora lontano da uno dei suoi eredi. «Fabian è cresciuto molto e credo possa giocare tranquillamente in qualsiasi club. Ma io spero che resti al Napoli per fare grandi cose in azzurro».

A. Giordano (Cds)