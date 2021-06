Garics, ex Napoli: “Spero che Spalletti riesca a riprodurre un pò della sua Roma anche a Napoli”

Gyorgy Garics, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, per Marte Sport Live. Tra le altre cose, l’ex azzurro, oltre alla gara della nazionale di sabato contro l’Austria, ha parlato del Napoli di Spalletti. “Italia-Austria? Ci sono rimasto male di non giocare più, sarebbe stato bello esserci. Se riguardiamo il percorso della squadra e della qualificazione non è stato tutto molto brillante o tranquillo, nemmeno meritata forse. Detto questo le critiche ci possono stare ma i fatti parlano chiaro. L’Austria è agli ottavi degli Europei per la prima volta è ora le difficoltà sono non da poco ma può giocarsi la partita. Cosa deve temere l’Italia? Alaba è la punta di diamante ma in Austria gioca in un ruolo che lo limita un po’, praticamente come centrale o terzino. La forza della squadra è che si conoscono da tanti anni e c’è la stessa mentalità. Ovviamente non c’è nemmeno pressione perché la prima fase è stata superata, ora c’è l’Italia che non perde da 30 partite e non subisce gol da 11, non succede niente se non dovesse farcela. Spalletti? Spero riesca a riprodurre un po’ della sua Roma anche a Napoli. Allenatore carismatico e veramente fortissimo, all’epoca fece il gioco più bello che si è visto in Italia. Hamsik? Sono sempre in contatto con lui, abbiamo un legame che non si è mai spezzato. Ci siamo sentiti prima della prima partita della Slovacchia, sapevo in anteprima che sarebbe andato a giocare in Turchia”.