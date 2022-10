Fedele: “Napoli-Verona? Cose che capitano quando non hai calciatori di personalità. Sul rinnovo di Insigne…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Europeo? Non mi appassiona, da punto di vista tecnico mi sembra molto modesto. Mi piace molto il terzino sinistro della Croazia, Gvardiol. Vedo tanto entusiasmo per l’Italia: ma dove arriva? Ha giocato contro squadre deboli. Se supera l’Austria – come deve superarla – e poi perde con il Belgio, che Europeo ha fatto?

Napoli-Verona? Queste cose possono capitare una volta ogni 40-50 anni quando non hai giocatori con le palle sotto. Spalletti entusiasta della rosa? E’ una buona rosa che dev’essere integrata, altrimenti emergeranno defaillance. C’è bisogno di gente abituata a vincere partite importanti o quantomeno a non farsela sotto. Il Napoli purtroppo non ha giocatori del genere. I giocatori con personalità devono avere 100 partite in Nazionale, 2-3 campionati vinti. Cos’hanno vinto i giocatori del Napoli in carriera? Le Coppa Italia a bocconi e a strappi? Negli ultimi 2 anni il Napoli ha fatto 7° e 5°. Il silenzio attuale è intollerabile, bisogna fare un comunicato nel quale si spiega di non poter fare il passo più lungo della gamba.

Calciopoli? E’ stata smascherata ed è stata condannata. Se qualcuno ha le prove bisogna fare i nomi alle autorità competenti, altrimenti gli incubi si devono lasciare stare. Ounas? Ho un debole per lui, nei primi mesi non si prendeva. Aveva bisogno di giocare, ci andrei cauto perché vedo in lui qualcosa. Gattuso? Quando urlava era peggio, alcuni giocatori lo hanno criticato per questo. A Firenze il Napoli vinse nel secondo tempo ma nel primo fu una vergogna. E’ stata più grave l’eliminazione con il Granada o la partita con il Verona? Per me sono pari e la gente non si è allarmata per la partita contro una squadra di gran lunga inferiore al Verona. Poi però pensiamo alla mano nera…Insigne? A queste condizioni non rinnova. Koulibaly ha offerte sui 40-45 milioni ma per Fabian Ruiz nulla. Penso che il Napoli cederà uno dei due, penso più Fabian Ruiz.

Azionariato popolare? A Napoli senza strutture sarebbe impossibile farlo. Meglio comprare il terreno e 2 giocatori in meno”.