Quest’oggi si sta giocando a San Pietroburgo la sfida tra la Svezia e la Polonia. Gli scandinavi avanti per 2-1, ma per la squadra di Paulo Sousa non è neanche fortunata. Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski sfiora due volte il gol, si salva Olsen con due prodigi, ma poi un assist al bacio per Lewandoski che a giro supera il portiere della Svezia.

La Redazione