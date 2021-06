EURO 2020/ Gare Gruppo E: Svezia e Spagna vanno agli ottavi!

Questa sera alle ore 18:00, vanno in scena i match Slovacchia-Spagna e Svezia-Polonia, valido per la seconda gara del gruppo E di EURO 2020. Ecco le formazioni ufficiali e il commento dei match:

Slovacchia-Spagna 0-5

Al minuto 10‘, viene fischiato un rigore per la Spagna, per fallo di Hromada su Koke. Dal dischetto Morata si fa ipnotizzare da Dúbravka, che para il rigore. Al 24esimo, ancora Morata dalla distanza, ma Dùbravka si distende e devia in angolo. Al 30esimo, la Spagna passa in vantaggio grazie ad uno sfortunatissimo autogoal di Dùbravka, che dopo la traversa di Sarabia, ha deviato il pallone in rete. Al 45+2′, Laporte di testa trova il goal del raddoppio spagnolo. Al 56esimo, la Spagna va sullo 0-3, con la conclusione ravvicinata di Sarabia, che si infila all’angolino. Al 66esimo, la Spagna dilaga con il colpo di tacco del neoentrato Ferran Torres, su assit di Sarabia. Al 72esimo, appena entrato Pau Torres colpisce di testa, ma Kucka involontariamente insacca nella sua porta. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match.

Slovacchia (4-2-3-1): Dúbravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada ( 46′ Lobotka ); Haraslín ( 69′ Suslov ), Hamsík ( 90′ Benes ), Mak ( 69′ Weiss ); Duda ( 46′ Duris ). All. Tarkovic.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta ( 77′ Adama Traorè ), Eric García ( 71′ Pau Torres ), Laporte, Jordi Alba; Busquets ( 71′ Thiago Alcantara ), Pedri, Koke; Sarabia, Morata ( 66′ Ferran Torres ) , Gerard Moreno ( 77′ Oyarzabal ). All. Luis Enrique.

Ammonizioni: 39′ Busquets (SP), 59′ Jordi Alba (SP)

Marcatori: 30′ aut. Dùbravka (SP), 45+2′ Laporte (SP), 56′ Sarabia (SP), 66′ Ferran Torres (SP), 72′ aut. Kucka (SP)

Svezia-Polonia 3-2

Al minuto 2′, la Svezia passa subito in vantaggio grazie al goal di Forsberg, che dopo aver vinto un rimpallo ha incrociato di sinistro, insaccando all’angolino. Al 17esimo, Lewandowski prende una doppia traversa di testa, ma la seconda è clamorosa perchè a porta sguarnita. Al 46esimo, gran botta di Zielinski che impegna Olsen in una grande parata. Al 52esimo, Krychowiak calcia dai 20 metri, ma Olsen devia con la punta delle dita. Al 59esimo, Kulusevski serve Forsberg, che da fuori area incrocia all’angolino. Al 61esimo, la Polonia accorcia subito le distanze grazie ad uno splendido tiro a giro di Lewandowski. All’84esimo, Lewandowski si ritrova la palla in area di rigore, dopo un cross di Frankowski, e insacca alle spalle di Olsen. Al 93esimo, Claesson chiude il match fissando il punteggio sul 3-2. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig ( 69′ Krafth ), Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg ( 77′ Claesson ); Quaison ( 55′ Kulusevski ), Isak ( 69′ Berg ). All.: Andersson

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak ( 61′ Swierczok ), Klich ( 73′ Kozlowski ), Krychowiak ( 78′ Placheta ), Puchacz ( 46′ Frankowski ); Swiderski, Zielinski; Lewandowski. All.: Paulo Sousa

Ammonizioni: 10′ Danielson (S), 74′ Krychowiak P), 83′ Glik (P)

Marcatori: 2′, 59′ Forsberg (S), 61′, 84′ Lewandowski (P), 93′ Claesson (S)