D. Zampacorta, agente: “Le squadre non hanno soldi, questa situazione non riguarda solo il calcio”

Mi dissero di aprire un ufficio in Sudamerica ed è da 12 anni che troviamo calciatori, ho alle mie dipendenze 4-5 ex giocatori che girano l’Argentina per trovare nuovi talenti nei campetti di periferia. Qualche nome che potrebbe fare comodo in Serie A? Non voglio essere presuntuoso ma secondo me ce ne sono alcuni che già potrebbero entrare in un settore giovanile importante in Serie A. Con José Mauri ho commesso un errore, quindi cercherò di far fare la trafila. Preferisco un settore giovanile di una squadra di B piuttosto che buttare il calciatore in un contesto organizzatissimo che però lo può bruciare. Si deve fare un percorso. Il problema non sono tanto i ragazzi ma i genitori.