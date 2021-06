D. Zampacorta, agente: “Ha le stesse caratteristiche di Lavezzi”

A Radio Marte è intervenuto Dino Zampacorta, agente: “Un nome? Carlos Alcaraz è un attaccante esterno molto bravo, vede la porta ed è molto rapido ma non credo di riuscire a portarlo qui. Strutturalmente deve ancora finire ma le caratteristiche sono quelle di Lavezzi. Perché non si prendono più giocatori dal Sudamerica? Il Napoli ultimamente si è orientato sui paesi dell’est. Il sudamericano ha più estro, talento e genialità ma quelli dell’est hanno più fisico e voglia di sacrificarsi. Credo che sia una casualità ma è anche vero che il Sudamerica ha aumentato i prezzi in maniera esponenziale, quindi è più difficile prendere un giovane magari pagandolo tanto e prendendo delle fregature. José Mauri? Quando un ragazzo di 18 anni si mette in tasca tanti soldi al mese vuol dire che lo stai uccidendo. Se anche dovesse chiamare una squadra importantissima lo porterei prima in una squadra media, con uno stipendio normale e non da vip. Se a 18 anni compri la Porsche o la Ferrari hai perso la bussola, anche se lo capisco”.

Fonte: Radio Marte