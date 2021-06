A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Cesar Boaventura, intermediario di mercato: “Nuno Tavares giocherà ancora nel Benfica? Non penso che giocherà al Benfica, credo che partirà ma non credo che andrà al Napoli. Ci sono tante squadre su di lui.

Non so dire oggi dove andrà, la decisione spetterà al giocatore ma non credo che la spunterà il Napoli.

Perché non andrà al Napoli? Molto semplice: non penso che andrà perché ricordo la questione Grimaldo, se ne parlò per anni senza proposte concrete, ora sta succedendo la stessa cosa.