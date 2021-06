Ceferin, Pres. Uefa: “Non siamo un’organizzazione omofobica, ma non vogliamo essere usati”

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha parlato al quotidiano tedesco Die Welt. In merito all’iniziativa di illuminare l’Allianz Arena dei colori dell’arcobaleno, in difesa dei diritti della comunità Lgbt, in occasione della gara di stasera tra Germania e Ungheria, per protesta contro la legge approvata a Budapest, Ceferin ha definito “populista” questa idea.

“La Uefa non puo’ essere utilizzata come uno strumento dai politici. Non vogliamo essere usati in iniziative populiste”, ha insistito Ceferin sottolineando pero’ che “l’Uefa non e’ un’organizzazione omofobica”. Fonte Rai