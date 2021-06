Calciomercato Napoli – Emerson e Tavares l’uno non esclude l’altro

Ecco quanto scrive Mimmo Malfitano su Gazzetta.it: L’uno non esclude l’altro. Il Napoli deve rinforzare la fascia sinistra e per farlo sta braccando due giocatori: Nuno Tavares e Emerson Palmieri. Le valutazioni sono state fatte e il riscontro è stato positivo. Cristiano Giuntoli ha presentato il difensore del Benfica a ADL, spiegandogli le caratteristiche e mettendo in primo piano l’età – ha 21 anni – e quindi, in prospettiva, un’ipotetica plusvalenza. Il club lusitano è partito da una richiesta di 15 milioni di euro che il DS napoletano ha subito ridimensionato a 12. Cifra considerevole nel mercato post Covid, ma nella trattativa il Benfica è interessato cartellino di Mario Rui che da quelle parti ha disputato una stagione (2009-10) nelle formazioni giovanili. Con l’arrivo dell’esterno sinistro del Napoli, i lusitani coprirebbero la partenza del giovane Nuno Tavares.

CARATTERISTICHE

Tavares è potente nello scatto e lo è altrettanto nei recuperi difensivi, mentre Mario Rui nei recuperi ha evidenziato le maggiori difficoltà. Ci sarebbe stato Faouzi Ghoulam, ma è stato fermato dal nuovo infortunio al ginocchio proprio nel momento in cui si stava riprendendo dalle due operazioni precedenti. Per capire bene quali sono le sue condizioni fisiche, dal punto di vista sanitario, bisognerà aspettare comunque del ritiro, quando il giocatore dovrebbe essere aggregato agli altri compagni.

PURE EMERSON

Nell’incertezza, Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato. La priorità resta Emerson Palmieri, tra l’altro sponsorizzato dallo stesso Spalletti. L’idea sarebbe quella di prenderli entrambi, per blindare la fascia sinistra. Ma anche se si dovesse trovare l’accordo col Chelsea, bisognerebbe capire se il giocatore sarà disposto a ridursi l’ingaggio che è di 4,6 milioni di euro a stagione. Una cifra in contrasto con le nuove direttive imposte dal presidente sull’abbattimento dei costi. La discussione tra i due club, comunque, andrà avanti.

Fonte: Gazzetta.it