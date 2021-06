Calcio giovanile – Torneo delle Sirene, domani iniziano le gare

È tutto pronto per la partenza del Torneo delle Sirene, la cui settima edizione scatterà domani pomeriggio a Sorrento e Sant’Agnello con le prime partite che vedranno impegnate le sedici squadre giovanili (categoria Giovanissimi 2006 e 2007) provenienti da tutta Italia che prenderanno parte alla manifestazione.

Subito in campo Lazio, Salernitana, Benevento e Monza che sono le “teste di serie” dei quattro gironi da quattro squadre dai quali usciranno entro sabato le qualificate ai quarti di finale per poi procedere con le sfide ad eliminazione diretta fino alla finale in programma la mattina del 27 giugno . Quest’anno – per ovvie ragioni – prenderanno parte al Torneo soltanto formazioni italiane che si contenderanno lo scettro della manifestazione che nel 2018 ha visto trionfare l’Atletico Madrid e nel 2019 il Real Madrid di Xabi Alonso.

Al Campo Italia aprirà i battenti soltanto per il 25% della capienza, per assistere alle partite sarà necessario scaricare l’autocertificazione dal sito ufficiale del Torneo.

A tele proposito, le gare in programma a Sorrento saranno tutte trasmesse da User Tv sui suoi profili Facebook. Intanto, sono già attivi i canali social del Torneo:

Facebook: MSC Cup – Torneo delle Sirene Official

Instagram: Torneo Sirene Official