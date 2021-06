Antonio Corbo: “Spalletti? Spero faccia bene al Napoli…”

A “Radio Goal”, Antonio Corbo, giornalista:

“Spero che Spalletti faccia bene al Napoli, ma per ora ci sono tante incognite. Non capisco tutta questa corsa ad enfatizzare un momento che, a dire il vero, è di assoluta incertezza. Dobbiamo aspettare la fine degli Europei, altrimenti il mercato è fermo, le società non si muovono. Per inizio agosto si inizierà a delineare il volto del Napoli”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli