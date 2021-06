Accardo, agente: “Centrocampo? Io andrei su Thorsby”

Beppe Accardi, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, in particolare, anche del mercato del Napoli: “Terzino sinistro del Napoli? Tendenzialmente i giocatori avvicinati sono importanti, bisogna capire il tassello da inserire in quel gruppo. Vanno presi giocatori funzionali. Bisognerà capire chi può dare più garanzie in funzione della squadra che verrà fuori. Nuno Tavares è molto bravo ad attaccare ma lascia qualcosa in difesa. La questione è legata all’equilibrio della squadra. Centrocampo? I giocatori ora si prendono a chili e peso, ovviamente si ha bisogno di fisicità. Io andrei su Thorsby perché conosce già il campionato italiano e ti dà più garanzie. Sarri? Arriverà alla Lazio e farà bene. Mi farà sorridere l’interazione tra lui e Lotito: sono due personaggi vulcanici, bisognerà vedere come andrà il rapporto. Sinatti e Calzona di nuovo a Napoli? Sono molto contento perché sono professionisti molto seri, gran lavoratori e persone perbene. Quando hanno interrotto il rapporto con Sarri ci sono rimasto male, erano con lui quando Sarri non era nessuno. Il fatto che un allenatore come Spalletti li abbia riportati a Napoli penso sia una grossa soddisfazione, possono dare una grandissima mano”.