A.S. – Belle parole di Hamsik per Ancelotti: “Con lui avevo un rapporto spettacolare”

Il congedo, in quel febbraio del 2019, con Carlo Ancelotti in panchina, l’ultimo dei suoi sei allenatori al quale dedica un pensiero tenerissimo: «Con Ancelotti avevo un rapporto spettacolare. È un uomo eccezionale, gestisce il gruppo in maniera incredibile, è sempre positivo. Mi è piaciuto molto lavorarci e sono felice di aver vissuto quei sei mesi con lui. Sinceramente, non mi aspettavo che il Real Madrid lo richiamasse, è stata una bella sorpresa. Ma lui conosce bene l’ambiente, lì ha già vinto e sono sicuro che farà benissimo».

A. Giordano (Cds)