Il giornalista Mario Sconcerti ne Il Corriere della Sera promuove l’Europeo di Lorenzo Insigne: “Insigne è l’ultimo sudamericano d’Europa. Spinazzola se lo tiene alle spalle quando avanza o lo spinge al centro. Così Insigne diventa l’artista da ultimo passaggio o da destro a giro in porta. Questo Europeo è il suo teatro. Avrà poi il Mondiale tra un anno. È come se il calcio avesse fatto un passo indietro per aspettarlo. Ora è il suo tempo. Più di Insigne solo Jorginho (voto 8.5) perché non è sostituibile e fa benissimo quello che serve”.