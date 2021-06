Renica: “Ho saputo una cosa su Commisso, ed è per una cosa del genere che il Napoli è fallito”

L’ex calciatore del Napoli Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre”, sulle frequenze di Radio Amore Campania: “Nazionale? Non vedo una squadra legata a Sarri e De Zerbi, ma a Mancini. Ha preso questi calciatori e hanno creato un gruppo solido con l’aiuto di Orliali, Lombardo e tutti i componenti dello staff. Ho giocato con Mancio alla Sampdoria, era un tecnico già in campo. Ha sempre avuto questa attitudine a ragionare nelle situazioni, lui capisce tanto di calcio. Lo si vede guardando la sua squadra. E’ una Nazionale artistica, che mi piace tanto. Gattuso? Nessuno può giudicarlo come uomo, altrimenti cadiamo in basso veramente. Quelli che lo hanno frequentato me ne parlano tutti bene. E’ stato autore di grandi gesti di generosità, è uno vero e schietto. Non sappiamo bene cosa è successo a Firenze e Napoli, perché c’è silenzio stampa. Come in tutte le cose ci sono procuratori perbene e quelli meno, ma è importante che uno scelga un agente serio e onesto che non cerchi di truffare il club e lo stesso tesserato. Ho saputo che il signor Commisso è la persona che deve più soldi a tutti i procuratori che sono in giro. Lo so per certo, ha una cifra di commissioni da pagare agli agenti da far paura. Questi imprenditori quando innescano un meccanismo del genere diventa un problema, il Napoli è fallito per una cosa del genere”.