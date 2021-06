(Photogallery) Presentazione de “Tennis Napoli Cup 3 – 10 ottobre 2021 – Challenger Atp Tour”

Dopo cinque anni di assenza, il Grande Tennis riconquista Napoli. Dal 3 al 10 ottobre prossimo il Tennis Club Napoli ospiterà la Tennis Napoli Cup, torneo internazionale inserito nel calendario del Challenger Atp Tour, che assegnerà punti per il ranking mondiale Atp e con montepremi di circa cinquantamila euro. Una splendida novità, un regalo per gli appassionati, confezionato dal Tennis Club Napoli e dal suo presidente Riccardo Villari, insieme con Cosimo Napolitano, esperto organizzatore di eventi tennistici internazionali. Un regalo alla città che giunge proprio nella stagione più complicata per il tennis mondiale, costretto a rimodulare calendari ed eventi, in seguito alla pandemia e ai suoi effetti negativi, prodotti anche nel mondo dello sport e, in particolare, nel settore organizzativo.

