Napoli, Atalanta e adesso Lazio: in fila per Matteo Lovato

Per il mercato si guarda molto agli Europei, ma non solo. Giovani e di prospettiva è il mantra del Napoli, per esempio. E quindi tanta serie A. Non mancano gli interessamenti di alta classifica per esempio, per Matteo Lovato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, sul giovane difensore dell’Hellas Verona, oltre alle già note attenzioni di Atalanta e Napoli, che seguono da tempo il ragazzo, sarebbe da aggiungere anche la Lazio, che potrebbe volerlo regalare al nuovo tecnico Maurizio Sarri.