Malcuit e Lobotka, calciatori che suscitano la curiosità di Spalletti

Per l’inizio della nuova stagione del Napoli con Luciano Spalletti in panchina, non manca molto. Dal 15 al 25 Luglio ci sarà il ritiro di Dimaro-Folgarida, poi probabilmente dal 5 al 15 Agosto a Castel di Sangro, il quartier generale sarà a Rivisondoli. Nel frattempo il mercato è un argomento sempre all’ordine del giorno in casa azzurra. In Trentino ad esempio il neo allenatore degli azzurri vorrà osservare il terzino destro Malcuit. Il calciatore di fascia destra è reduce da un finale di stagione in prestito alla Fiorentina, dove non ha avuto la necessaria fortuna. Prima dell’operazione ai legamenti, l’ex calciatore del Sant-Etienne, aveva dato segnali incoraggianti per la fase di spinta in zona offensiva. L’altro calciatore che potrebbe essere reintegrato è Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, fu consigliato da Marek Hamsik, ex capitano del Napoli e potrebbe essere rilanciato dal nuovo allenatore. In questo caso, visto che sta con la sia nazionale, bisognerà attendere più in avanti, forse in Abruzzo.

La Redazione