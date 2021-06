La richiesta di Fabian, la risposta del Napoli: tutto “congelato”

Euro 2020 doveva essere una vetrina per Fabian Ruiz, magari per far aumentare di numero e di importo le eventuali offerte, ma a quanto pare sarà difficile. La Spagna sembra essere in crisi ed il centrocampista sta giocando poco. La sua situazione al Napoli è in stand by. Fabian non ha ancora rinnovato ed il suo contratto è in scadenza nel 2023. Si attendono sviluppi. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive che lo spagnolo, attraverso il suo entourage, avrebbe chiesto al Napoli, per rinnovare, un ingaggio da 4,5 milioni, ovvero lo stesso di Insigne e Mertens. Negativa la risposta di de Laurentiis, che ha spiegato: portaci un’offerta da 60 milioni e sarai ceduto. Offerta non ancora arrivata.