Koulibaly destinato a rimanere azzurro, la richiesta di DeLa non esaudibile!

Il legame con Napoli non si è sciolto. Nell’arco degli anni De Laurentiis non ha mai accettato le offerte milionarie piovute per Koulibaly. Manchester United prima (con più di 100 milioni proposti) ed il City poi ci hanno provato. Il suo manager, Fali Ramadani, ha condotto trattative, ha sondato umori. Lo ha fatto anche nelle ultime settimane: lui, KK, ha ribadito più volte che un’esperienza in Premier League rientrava tra i suoi desideri, ma non ci sarebbe stato alcun problema a restare a Napoli. Anche quest’ anno, da parte del club, una richiesta difficilmente esaudibile: 65 o almeno 60 milioni per il cartellino di un calciatore che ha appena compiuto 30 anni. Se resta questa la soglia, più facile immaginare la permanenza che il contrario.

M. Giordano (Il Mattino)