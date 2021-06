Kalidou Koulibaly, cuore d’oro per il suo Senegal

Nel Napoli ci sono da sempre bravi ragazzi, generosi e con un cuore d’oro, come nel caso di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, già a Capodanno, regalò 500 euro ad un senza tetto fuori al supermercato. Domenica scorsa ha fatto partire una nave dal porto di Napoli, direzione Senegal, materiale sanitario. Due ambulanze, lettighe, camici ospedalieri e infine mascherine. Il tutto verso Dakar, mentre in vacanza ha visitato diverse associazioni, dove ospitano bambini disagiati. Come sempre K2 ha dato la precedenza ai più bisognosi, soprattutto emergenza sanitaria. Al momento al suo futuro non ci pensa, sta in Senegal, coccolato dalla famiglia e dall’amore della sua gente.

La Redazione