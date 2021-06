Insidie Premier League per Nuno Tavarez del Benfica

Dal Portogallo, precisamente il giornale A Bola, il Napoli è interessato al terzino sinistro del Benfica Nuno Tavares. Il club lusitano ha fissato il prezzo, intorno ai 15 milioni, al momento tanti per la società azzurra, ma è il classico gioco tra domanda e offerta. Nel frattempo non mancano le pretendenti per il giocatore portoghese. Ci sono i club della Premier League: Southampton, Brighton e Newcastle che hanno fatto sondaggi con il Benfica e pronte a scavalcare i partenopei per il terzino mancino Nuno Tavares.

La Redazione