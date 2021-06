Ghoulam, ancora un’estate di “recupero”: ora a Miami

Un’estate uguale alle altre. Di lavoro in vista di un recupero, quello fisico. Sarà l’ennesima che trascorrerà così Faouzi Ghoulam. A lavoro, tra palestra e terapie. Il terzino algerino, infortunatosi nella seconda parte di stagione al ginocchio, dovrà ancora aspettare qualche settimana per il completo rientro in campo e sarà osservato speciale nel ritiro di Dimaro con Luciano Spalletti. Nel frattempo, si gode le sue settimane di vacanza direttamente a Miami, dove è stato immortalato in alcune foto sui social.

Fonte: Il Mattino