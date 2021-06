Floro Flores: “L’Italia sta dando spettacolo, ed il merito è di Mancini. Napoli? Spalletti scelta giusta”

L’ex attaccante Antonio Floro Flores, oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio CRC: “Il mancato rinnovo di Lorenzo Insigne fa pensare? Spero che sia solo una questione di tempo. Lorenzo è un trascinatore, lo sta dimostrando anche in Nazionale. L’Italia ha un gruppo molto affiatato? Le caratteristiche di Insigne, Ciro Immobile e Marco Verratti si sposano al meglio tra loro. I grandi calciatori fanno sembrare tutto facile, ma non è così. A livello di gioco – ha aggiunto Floro Flores – quest’Italia sta emozionando tutti. Nemmeno al Mondiale vinto abbiamo fatto così bene: stiamo dando spettacolo. Da anni non mi emozionavo così tanto e voglio dire grazie a Roberto Mancini per questo. Il Napoli di Luciano Spalletti? Sono molto fiducioso. Spalletti è un allenatore che mi piace e che sa centrare l’obiettivo. Sa rispettare le aspettative. E’ la scelta giusta, saperlo a Napoli mi fa dormire sogni tranquilli”.