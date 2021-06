Fabian Ruiz primo indiziato a lasciare Napoli, ecco quanto chiede per il rinnovo

Per risanare il bilancio vista la mancata qualificazione in Champions League il Napoli è pronto a sacrificare i suoi gioielli. Come scrive il giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport il primo a lasciare gli azzurri potrebbe essere Fabian Ruiz, sullo spagnolo timido interesse del Psg. Il centrocampista iberico ha un contratto in scadenza, ed è qui che la società azzurra non sarebbe intenzionata a prolungarlo alle cifre richieste dal calciatore, che vorrebbe raggiungere lo stipendio di Mertens ed Insigne a 4,5 mln a stagione. Il Napoli ha già fissato il prezzo per Fabian, non meno di 60 milioni.