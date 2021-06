Euro 2020 – Ore 21,00: Croazia/Scozia, le probabili formazioni

Vincere e sperare, uno scenario che accomuna sia Scozia che Croazia nella notte di Glasgow. Il dentro o fuori nel girone europeo, il ct Dalic se lo gioca a tutti gli effetti in trasferta. Un ostacolo in più, all’Hampden Park, contro una nazionale orfana di Billy Gilmour. L’unico campione d’Europa in campo oggi è quindi Mateo Kovacic, compagno di club del centrocampista scozzese – nel Chelsea – che deve disertare a causa del Covid. «È ovvio avere paura, ma dobbiamo giocare», esorta Dalic, preoccupato anche da quanto pubblicato dal Sun che riporta di una partita di ping-pong tra Gilmour, il capitano Robertson e McGinn. Serpeggia sempre un filo di timore in questi casi. Fonte e foto (CdS)