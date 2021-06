Euro 2020, Inghilterra – Mason Mount e Ben Chilwell in isolamento

Inghilterra – Adesso è ufficiale. Mason Mount e Ben Chilwell, che avevano avuto una lunga chiacchierata con lo scozzese Billy Gilmour (risultato positivo al Covid-19) al termine del derby britannico di venerdì scorso, non giocheranno il match di questa sera contro la Repubblica Ceca. Entrambi – riporta la nota ufficiale della Federcalcio inglese – resteranno in isolamento fino al 28 giugno, allenandosi individualmente al centro sportivo del Tottenham. La decisione è presa in via precauzionale in quanto i tamponi dei calciatori risultano negativi. Due assenze sicuramente pesanti per Southgate.