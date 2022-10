ESCLUSIVA – S. Roncelli (pres. Coni Camp.): “Il torneo Atp a Napoli è motivo d’orgoglio per la città. Insigne? Felice se proseguisse il percorso in azzurro”

Questa mattina, presso il Circolo Tennis, si è svolta la presentazione del torneo Atp Challenge che si svolgerà dal 3 al 10 di Ottobre. Dopo cinque anni a Napoli torneranno i grandi campioni, tra pandemia e non solo. Alla presentazione dell’evento c’era il Presidente del Circolo Riccardo Villari, l’Organizzatore del torneo Cosimo Napolitano e il Direttore del Tennis Napoli Cup Angelo Chiaiese. Ilnapolionline.com era presente all’evento ed ha intervistato tra gli altri il Presidente del Coni della Campania Sergio Roncelli.

Dal 3 al 10 di Ottobre ci sarà il torneo Atp Challenge di Napoli, occasione per la città di vivere un grande evento. Cosa ne pensi in merito? “E’ sicuramente come hai detto tu un evento importante per la città, di viverla al meglio. Non ci dimentichiamo che il torneo Atp di Napoli, mancava da cinque anni, davvero un’occasione per lo sport, ma anche per le strutture. Anche su questo punto sarà occasione di rilancio, perciò non vediamo l’ora che si arrivi a quella settimana. Senza dimenticare anche il momento buono dei tennisti italiani, perciò c’è grande soddisfazione in generale”.

Noi seguiamo come sito il calcio femminile e in serie A si giocherà per la prima volta il derby campano. Quali sono le tue aspettative sulle due compagini? “Mi fa piacere, da campano e non solo, che ci possa essere un derby in serie A, anche per il calcio femminile. Il Napoli si è salvato e si sta facendo onore per il movimento. Sul Pomigliano dico che è stata una piacevole sorpresa la sua promozione in massima serie. Mi auguro che possa farsi onore anche l’anno prossimi e giocarsela al meglio contro le squadre della serie A”.

Sabato sera a Wembley si giocherà Italia-Austria e ci sarà come orgoglio di Napoli Lorenzo Insigne. Cosa ci puoi dire in generale della squadra di Mancini e del capitano azzurro? “Lorenzo è l’orgoglio della nostra città, del resto i napoletani si stanno facendo onore in tutto il mondo. Mi auguro che possa continuare a farlo in nazionale e che l’Italia possa proseguire il suo percorso agli Europei”.

Secondo te il capitano del Napoli rinnoverà e resterà ancora in azzurro? “Ovviamente da tifoso del Napoli, come tutti del resto, me lo auguro. Non conosco esattamente com’è la situazione, però mi piacerebbe se continuasse il suo percorso con la maglia azzurra e rinnovasse con il club di De Laurentiis”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®