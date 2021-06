El Tanque Denis omaggia Diego ai Quartieri Spagnoli

E’ diventato ormai d’obbligo. Al pari di Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Maschio Angioino e Castel dell’ Ovo. Se vieni a Napoli, queste sono tappe più o meno obbligate, ma a queste si sta aggiungendo l’omaggio a Diego ai Quartieri Spagnoli. Per un argentino, poi…Un richiamo forte, soprattutto se hai vestito anche la maglia del Napoli. German Denis, che ha giocato in azzurro per due anni dal 2008 al 2010, ha fatto visita nelle scorse ore al murales dedicato a Diego Armando Maradona, tra gli idoli dell’ex punta napoletana. Il “Tanque” oggi veste la maglia della Reggina in Serie B.

Fonte: Il Mattino