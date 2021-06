Dall’ Inghilterra – Di Lorenzo, la vetrina europea ha attirato il Chelsea

In molti, la sua, quella di Giovanni Di Lorenzo, la definiscono favola. Una gavetta lunghissima, il Napoli, la Nazionale e l’esserne protagonista. Perchè il terzino azzurro si sta imponendo. Dopo la squadra di club, nella quale è autentico stakanovista, sta diventando insostituibile anche per il ct Mancini. Sempre pronto ed affidabile, nella vetrina mediatica di Euro 2020 sta attirando su di sè gli occhi di molti osservatori. Lo ha notato il Chelsea Il club inglese, infatti, avrebbe messo nel mirino il terzino del Napoli. Il nazionale italiano sarebbe una delle principali alternative per i ‘blues’ nel caso in cui non dovessero riuscire a portare a Londra l’interista Hakimi. A riferire la notizia è il Daily Star.