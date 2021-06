Il giornalista Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica fa i complimenti all’Atalanta per l’intuizione Pessina: “Pessina è costato un milione all’Atalanta che lo sottrasse al Milan. Questa è la competenza. Un tema del Graffio che dovrebbe spingere De Laurentiis a credere nella competenza di tecnici di mercato bravi, un po’ meno nella sua. Pagare 47,5 milioni in 5 rate per Osimhen è un buon prezzo. Ma un milione per Pessina è un vero affare”.