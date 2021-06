Colomba: “Il contratto di Insigne è primario su tutto”

F. Colomba a radio Crc:“Ho visto un’ottima Italia in questo girone. Adesso però inizia un altro Europeo bisogna ripartire perché inizia un’altra fase. In un momento di euforia come quello di adesso tutti sti stanno esprimendo ai massimi livelli, nonostante ciò abbiamo rischiato di prendere gol in alcune occasioni. Questo nelle fasi finali non deve esistere perché se si sbaglia si va a casa. Insigne? È una bandiera e il rinnovo per il Napoli dev’essere una priorità. Serie A? Sarà un bellissimo campionato con i tanti cambi in panchina che ci sono stati”.