Calciomercato Serie A – Lovato due squadre interessate al difensore

Lovato al Napoli, idea low cost per puntellare la difesa azzurra, 21 anni compiuti qualche mese fa e secondo anno di fila in Serie A da promosso su ogni campo. Matteo Lovato non è uno di quelli che attraggono riflettori o copertine, il passo dal Padova all’Hellas Verona è stato così rapido qualche mese fa che ha dovuto bruciare le tappe per non perdere il treno. E ora le buone prestazioni, lo hanno messo “sulla mappa” delle big del nostro campionato, con Napoli e Atalanta già interessate a lui.