CALCIO FEMMINILE – Melania Martinovic ad un passo dalla Fiorentina

Il mercato estivo del calcio femminile, sta per cominciare, ma già prospetta davvero interessante. Una delle società che potrebbe essere attiva in tal senso è certamente la Fiorentina del neo coach Patrizia Panico. Il club viola, infatti, è molto vicina all’acquisto della punta ex Florentia Melania Martinovic. L’ex giocatrice della Res Roma e Chieti, può dare quel pizzico di esperienza insieme alla riconfermata Daniela Sabatino, in zona gol.

La Redazione