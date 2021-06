Approfondimento e grafico di A. Pisciotta – Elmas da valutare

Approfondimento su Elijif Elmas, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, il centrocampista che ha giocato tutta la partita contro l’Olanda. Terminando all’ultimo posto in classifica la Macedonia è fuori dagli europei.

Tocchi Effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal centrocampista macedone. Il totale dei tocchi di Elmas sono 52 su 408 totali della nazionale macedone.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Elmas. Per un parziale di 37 passaggi su 408 totali della squadra macedone. Elmas ha avuto l’89,2% di passaggi riusciti ed è risultato il quinto della sua squadra.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del centrocampista macedone, Elmas, dove la presenza maggiore si ha a centrocampo, un po’ più spostato sulla sinistra, quasi da mezzala.

Conclusioni

Partita che finisce per 3a0 per l’Olanda, e fa ritornare i macedoni a casa dopo l’esperienza dell’Europeo. Il centrocampista azzurro, tornerà a casa, si concederà un po’ di riposo. Per poi ripartire con la preparazione per la nuova stagione, dove Mister Spalletti potrebbe tenerlo a centrocampo e provare a dargli più spazio.

Premi qui per seguire Euro2020

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta