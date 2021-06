Alessandro Formisano (Head of Operations): “Inaugurazione stadio? Si ma c’è da risolvere un problema”

Il ritorno dei tifosi allo stadio, è uno dei temi che verrà messo sul tavolo dal Governo italiano con il CtS, ma qui conterà l’andamento dei dati in periodo di pandemia. Di questo e non solo “Repubblica” ne ha parlato con l’Head of Operations del calcio Napoli Alessandro Formisano. “Inaugurazione dello stadio Maradona con i tifosi? Siamo disposti a parlare con il Comune, ma c’è un problema da risolvere. Ad oggi possono entrare solo i mille tifosi, ma è una situazione in divenire. Anche per la campagna abbonamenti bisognerà aspettare, ma credo che sia fondamentale che ci possa essere la presenza dei tifosi sugli spalti”.

