Spalletti punterà alla Champions, ma un obiettivo ben preciso in testa

Il tecnico Luciano Spalletti, dal primo Luglio, potrà finalmente essere operativo con il suo nuovo Napoli, cercherà nei due ritiri che squadra potrà assemblare per poter competere al meglio su più fronti. Ovviamente il primo obiettivo è conquistare un posto Champions, manca a due anni e le casse sociali se ne stanno rendendo conto. Poi tornare a lottare per il vertice, come accadde nell’era Mazzarri e Sarri. Il vero pallino della prossima stagione, è arrivare il più lontano possibile in Europa League. La scorsa stagione la rovinosa eliminazione contro il Granada, vero le assenze, ben 9, ma non è certo stata una doppia sfida da ricordare. Solo con Benitez fu fatto un ottimo percorso, usciti solo da un arbitraggio scandaloso contro il Dnipro e lo sfogo di De Laurentiis contro Blatter e Platini. Insomma davvero pianificare al meglio la prossima stagione e riconquistare un ambiente molto deluso anche dal finale di stagione.

La Redazione