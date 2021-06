Spalletti non ha fatto alcun nome ad ADL, tranne uno

Il Napoli ha una grande, grandissima priorità, da tempo. Troppo. Si tratta del terzino sinistro. Luciano Spalletti ne è più che consapevole, per questo, pare che, pur non avendo fatto nomi e non avendo avanzato particolari richieste, nel fitto dialogo tra lui e la dirigenza del club, abbia fatto riferimento proprio a tale necessità. Se per tutti gli altri ruoli ha parlato esclusivamente di caratteristiche, nel caso specifico è stato preciso. Su quella corsia vorrebbe Emerson Palmieri. Resta da capire se ci saranno le possibilità di arrivare al laterale del Chelsea, ma Luciano la sua scelta l’ha fatta da tempo.