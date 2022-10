Schira: “Zaccagni proposto al Milan. A gennaio era vicino al Napoli, ma il Verona rifiutò l’offerta degli azzurri…”

Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter analizzando in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni: “Mattia Zaccagni è stato proposto al Milan, ma non riscalda la dirigenza rossonera come profilo. Il Napoli era stato vicino a prenderlo a gennaio, ma il Verona disse no all’offerta di dodici milioni (9 + 3 di bonus). Dopodiché non sono arrivate offerte ufficiali a Setti”.