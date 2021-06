Ore 21,00 – Euro 2020: Russia – Danimarca, le possibili formazioni del CdS

Un’altalena di emozioni contrastanti, la paura che si trasforma in speranza e, infine, in sollievo. Sin qui l’avventura della Danimarca a Euro 2020 si è rivelata piuttosto intensa però sia il ct Hjulmand sia Kjaer alla vigilia hanno spiegato che «oggi contro la Russia inizia un nuovo Europeo» Alla Russia potrebbe andare bene anche il pareggio in caso di non vittoria della Finlandia sul Belgio. Il ct Cherchesov conterà su Mario Fernandes, ristabilito dopo l’infortunio, e non cerca alibi per quanto riguarda il fattore campo: «Nei miei cinque anni da commissario tecnico non abbiamo mai usato la parola “problema”. Il nostro compito è fare risultato». Fonte: CdS